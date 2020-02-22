Kayak merkezlerinde son durum

Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 220 santimetreyle Kartalkaya
'da ölçüldü.
AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Kartalkaya'da 220, Yıldızdağı'nda 160, Erciyes'te 155, Kartepe
'de 148, Ilgaz'da 141, Uludağ'da 138, Davraz'da 133, Nemrut'ta 114, Denizli'de 75, Palandöken'de 72, Sarıkamış'ta 65, Ergan'da 62, Konaklı'da 39, Yıldıztepe'de 33, Ladik'te 32, Yalnızçam ve Elmadağ'da 28, Kop'ta 27 ve Saklıkent'te 17 santimetre ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerinde bugün en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:
|Merkez
|22.02.2020
|En düşük
|En yüksek
|Erciyes
|KY
|-4
|1
|Ilgaz
|KY
|-5
|-2
|Kartalkaya
|KY
|-5
|-3
|Kartepe
|KY
|-4
|-2
|Nemrut Dağı
|KY
|-3
|0
|Palandöken
|KY
|-4
|-1
|Sarıkamış
|HKY
|-5
|0
|Uludağ
|HKY
|-5
|-4
|Yıldıztepe
|HKY
|-4
|1
(KY: Kar yağışlı, HKY: Hafif kar yağışlı)