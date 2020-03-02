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Kayak merkezlerinde son durum

Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı, 220 santimetreyle Kartalkaya'da ölçüldü.

02.03.2020 13:06 | Son Güncelleme: 02.03.2020 13:06Kayak merkezlerinde son durum
Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı, 220 santimetreyle 'da ölçüldü.

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Kartalkaya'da 220, Yıldızdağı'nda 160, 'ta 147, Erciyes'te 145, Ilgaz'da 144, Davraz'da 142, Kartepe'de 132, Uludağ'da 120, Denizli'de 94, Ergan'da 88, Palandöken'de 78, Sarıkamış'ta 75, Konaklı'da 53, Yıldıztepe'de 43, Kop'ta 42, Yalnızçam'da 26, Ladik'te 16, Elmadağ'da 10 ve Saklıkent'te 3 santimetre ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerinde yarın en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:
Merkez
03.03.2020
En düşük
En yüksek
Erciyes
AB
-3
7
Ilgaz
AB
-2
6
Kartalkaya
AB
0
7
Kartepe
AB
4
14
Nemrut Dağı
AB
-6
0
Palandöken
AB
-7
2
Sarıkamış
PB
-9
3
Uludağ
AB
-3
11
Yıldıztepe
AB
-1
9
(AB: Az bulutlu, PB: Parçalı bulutlu)

Avrupa Birliği, Kartalkaya, Nemrut, Güncel

Kaynak: AA

2.03.2020 14:00:39