Kayak merkezlerinde son durum

Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı, 210 santimetreyle Kartalkaya
'da ölçüldü.
AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Kartalkaya'da 210, Yıldızdağı'nda 150, Nemrut
'ta 134, Davraz'da 131, Erciyes'te 130, Ilgaz'da 125, Kartepe'de 106, Uludağ'da 95, Denizli'de 90, Ergan'da 80, Palandöken'de 75, Sarıkamış'ta 70, Konaklı'da 50, Kop'ta 41, Yıldıztepe'de 37, Yalnızçam'da 24 ve Elmadağ'da 10 santimetre olarak kayıtlara geçti.
Bazı kayak merkezlerinde yarın en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:
|Merkez
|07.03.2020
|En düşük
|En yüksek
|Erciyes
|PB
|-2
|5
|Ilgaz
|PB
|-2
|7
|Kartalkaya
|PB
|-3
|5
|Kartepe
|PB
|-3
|12
|Nemrut Dağı
|PB
|-4
|1
|Palandöken
|ÇB
|-5
|4
|Sarıkamış
|ÇB
|-6
|5
|Uludağ
|PB
|-1
|9
|Yıldıztepe
|AB
|-1
|10
(AB: Az bulutlu, PB: Parçalı bulutlu, ÇB: Çok bulutlu)