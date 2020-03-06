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Kayak merkezlerinde son durum

Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı, 210 santimetreyle Kartalkaya'da ölçüldü.

06.03.2020 16:58 | Son Güncelleme: 06.03.2020 16:58Kayak merkezlerinde son durum
Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı, 210 santimetreyle 'da ölçüldü.
AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Kartalkaya'da 210, Yıldızdağı'nda 150, 'ta 134, Davraz'da 131, Erciyes'te 130, Ilgaz'da 125, Kartepe'de 106, Uludağ'da 95, Denizli'de 90, Ergan'da 80, Palandöken'de 75, Sarıkamış'ta 70, Konaklı'da 50, Kop'ta 41, Yıldıztepe'de 37, Yalnızçam'da 24 ve Elmadağ'da 10 santimetre olarak kayıtlara geçti.
Bazı kayak merkezlerinde yarın en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:
Merkez
07.03.2020
En düşük
En yüksek
Erciyes
PB
-2
5
Ilgaz
PB
-2
7
Kartalkaya
PB
-3
5
Kartepe
PB
-3
12
Nemrut Dağı
PB
-4
1
Palandöken
ÇB
-5
4
Sarıkamış
ÇB
-6
5
Uludağ
PB
-1
9
Yıldıztepe
AB
-1
10
(AB: Az bulutlu, PB: Parçalı bulutlu, ÇB: Çok bulutlu)

Kartalkaya, Nemrut, Güncel

Kaynak: AA

6.03.2020 19:18:36