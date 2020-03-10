Kayak merkezlerinde son durum
Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı, 210 santimetreyle Kartalkaya'da ölçüldü.
10.03.2020 14:12 | Son Güncelleme: 10.03.2020 14:12
Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı, 210 santimetreyle Kartalkaya 'da ölçüldü.
AA muhabirinin, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgiye göre, kar kalınlığı Kartalkaya'da 210, Yıldızdağı'nda 150, Davraz'da 138, Erciyes'te 130, Nemrut 'ta 124, Ilgaz'da 111, Uludağ'da 80, Kartepe'de 76, Denizli ve Palandöken'de 75, Ergan'da 70, Sarıkamış'ta 60, Konaklı'da 42, Kop'ta 34, Yıldıztepe'de 24, Yalnızçam'da 18 ve Elmadağ'da 3 santimetre olarak kayıtlara geçti.
Bazı kayak merkezlerinde yarın en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:
(AB: Az bulutlu, PB: Parçalı bulutlu, ÇB: Çok bulutlu, HYY: Hafif yağmur yağışlı)
AA muhabirinin, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgiye göre, kar kalınlığı Kartalkaya'da 210, Yıldızdağı'nda 150, Davraz'da 138, Erciyes'te 130, Nemrut 'ta 124, Ilgaz'da 111, Uludağ'da 80, Kartepe'de 76, Denizli ve Palandöken'de 75, Ergan'da 70, Sarıkamış'ta 60, Konaklı'da 42, Kop'ta 34, Yıldıztepe'de 24, Yalnızçam'da 18 ve Elmadağ'da 3 santimetre olarak kayıtlara geçti.
Bazı kayak merkezlerinde yarın en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:
|Merkez
|11.03.2020
|En düşük
|En yüksek
|Erciyes
|PB
|-3
|7
|Ilgaz
|ÇB
|-2
|7
|Kartalkaya
|PB
|-4
|4
|Kartepe
|ÇB
|2
|9
|Nemrut Dağı
|HYY
|-1
|5
|Palandöken
|PB
|0
|4
|Sarıkamış
|ÇB
|-3
|6
|Uludağ
|PB
|-1
|5
|Yıldıztepe
|AB
|0
|10
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Kayak merkezlerinde son durum
Etiketler : Kartalkaya, Nemrut, Güncel
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