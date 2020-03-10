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Kayak merkezlerinde son durum

Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı, 210 santimetreyle Kartalkaya'da ölçüldü.

10.03.2020 14:12 | Son Güncelleme: 10.03.2020 14:12
Kayak merkezlerinde son durum
Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı, 210 santimetreyle Kartalkaya 'da ölçüldü.
AA muhabirinin, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgiye göre, kar kalınlığı Kartalkaya'da 210, Yıldızdağı'nda 150, Davraz'da 138, Erciyes'te 130, Nemrut 'ta 124, Ilgaz'da 111, Uludağ'da 80, Kartepe'de 76, Denizli ve Palandöken'de 75, Ergan'da 70, Sarıkamış'ta 60, Konaklı'da 42, Kop'ta 34, Yıldıztepe'de 24, Yalnızçam'da 18 ve Elmadağ'da 3 santimetre olarak kayıtlara geçti.
Bazı kayak merkezlerinde yarın en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:
Merkez
11.03.2020
En düşük
En yüksek
Erciyes
PB
-3
7
Ilgaz
ÇB
-2
7
Kartalkaya
PB
-4
4
Kartepe
ÇB
2
9
Nemrut Dağı
HYY
-1
5
Palandöken
PB
0
4
Sarıkamış
ÇB
-3
6
Uludağ
PB
-1
5
Yıldıztepe
AB
0
10
(AB: Az bulutlu, PB: Parçalı bulutlu, ÇB: Çok bulutlu, HYY: Hafif yağmur yağışlı)

Kaynak: AA

Etiketler : Kartalkaya, Nemrut, Güncel
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