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Kayak merkezlerinde son durum

Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı, 170 santimetreyle Kartalkaya'da ölçüldü.

13.03.2020 15:26 | Son Güncelleme: 13.03.2020 15:26
Kayak merkezlerinde son durum
Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı, 170 santimetreyle Kartalkaya 'da ölçüldü.
AA muhabirinin, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgiye göre, kar kalınlığı Kartalkaya'da 170, Davraz'da 129, Nemrut 'ta 111, Ilgaz'da 98, Yıldızdağı'nda 90, Erciyes'te 80, Uludağ'da 76, Palandöken'de 75, Ergan'da 61, Denizli ve Sarıkamış'ta 60, Kartepe'de 56, Konaklı'da 37, Yıldıztepe'de 33 ve Kop'ta 14 santimetre olarak kayıtlara geçti.
Bazı kayak merkezlerinde yarın en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:
Merkez
14.03.2020
En düşük
En yüksek
Erciyes
PB
0
5
Ilgaz
PB
-1
8
Kartalkaya
PB
-1
6
Kartepe
S
3
9
Nemrut Dağı
YY
-1
2
Palandöken
AB
4
12
Sarıkamış
YY
-1
6
Uludağ
PB
1
5
Yıldıztepe
PB
1
11
(AB: Az bulutlu, PB: Parçalı bulutlu, S: Sisli, YY: yağmur yağışlı)

Kaynak: AA

Etiketler : Kartalkaya, Nemrut, Güncel

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