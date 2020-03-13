Kayak merkezlerinde son durum
Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı, 170 santimetreyle Kartalkaya'da ölçüldü.
13.03.2020 15:26 | Son Güncelleme: 13.03.2020 15:26
Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı, 170 santimetreyle Kartalkaya 'da ölçüldü.
AA muhabirinin, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgiye göre, kar kalınlığı Kartalkaya'da 170, Davraz'da 129, Nemrut 'ta 111, Ilgaz'da 98, Yıldızdağı'nda 90, Erciyes'te 80, Uludağ'da 76, Palandöken'de 75, Ergan'da 61, Denizli ve Sarıkamış'ta 60, Kartepe'de 56, Konaklı'da 37, Yıldıztepe'de 33 ve Kop'ta 14 santimetre olarak kayıtlara geçti.
Bazı kayak merkezlerinde yarın en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:
(AB: Az bulutlu, PB: Parçalı bulutlu, S: Sisli, YY: yağmur yağışlı)
AA muhabirinin, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgiye göre, kar kalınlığı Kartalkaya'da 170, Davraz'da 129, Nemrut 'ta 111, Ilgaz'da 98, Yıldızdağı'nda 90, Erciyes'te 80, Uludağ'da 76, Palandöken'de 75, Ergan'da 61, Denizli ve Sarıkamış'ta 60, Kartepe'de 56, Konaklı'da 37, Yıldıztepe'de 33 ve Kop'ta 14 santimetre olarak kayıtlara geçti.
Bazı kayak merkezlerinde yarın en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:
|Merkez
|14.03.2020
|En düşük
|En yüksek
|Erciyes
|PB
|0
|5
|Ilgaz
|PB
|-1
|8
|Kartalkaya
|PB
|-1
|6
|Kartepe
|S
|3
|9
|Nemrut Dağı
|YY
|-1
|2
|Palandöken
|AB
|4
|12
|Sarıkamış
|YY
|-1
|6
|Uludağ
|PB
|1
|5
|Yıldıztepe
|PB
|1
|11
Kaynak: AA
Etiketler : Kartalkaya, Nemrut, Güncel
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