Kayak merkezlerinde son durum
Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 170 santimetreyle Kartalkaya'da ölçüldü.
17.03.2020 12:22 | Son Güncelleme: 17.03.2020 12:22
Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 170 santimetreyle Kartalkaya 'da ölçüldü.
AA muhabirinin, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgiye göre, kar kalınlığı Kartalkaya'da 170, Nemrut 'ta 136, Davraz'da 119, Ilgaz'da 95, Yıldızdağı'nda 90, Palandöken 'de 89, Erciyes'te 80, Kartepe'de 67, Ergan'da 61, Uludağ'da 58, Denizli'de 52, Sarıkamış ve Konaklı'da 50, Yıldıztepe'de 33, Yalnızçam'da 19 ve Kop'ta 3 santimetre olarak kayıtlara geçti.
Bazı kayak merkezlerinde bugün en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:
(PB: Parçalı bulutlu, ÇB: Çok bulutlu, KY: Kar yağışlı)
AA muhabirinin, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgiye göre, kar kalınlığı Kartalkaya'da 170, Nemrut 'ta 136, Davraz'da 119, Ilgaz'da 95, Yıldızdağı'nda 90, Palandöken 'de 89, Erciyes'te 80, Kartepe'de 67, Ergan'da 61, Uludağ'da 58, Denizli'de 52, Sarıkamış ve Konaklı'da 50, Yıldıztepe'de 33, Yalnızçam'da 19 ve Kop'ta 3 santimetre olarak kayıtlara geçti.
Bazı kayak merkezlerinde bugün en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:
|Merkez
|17.03.2020
|En düşük
|En yüksek
|Erciyes
|KY
|-11
|-8
|Ilgaz
|ÇB
|-11
|-6
|Kartalkaya
|ÇB
|-12
|-6
|Kartepe
|PB
|-7
|-2
|Nemrut Dağı
|KY
|-2
|-1
|Palandöken
|KY
|-2
|1
|Sarıkamış
|KY
|-5
|3
|Uludağ
|PB
|-14
|-5
|Yıldıztepe
|ÇB
|-11
|-2
Kaynak: AA
Etiketler : Kartalkaya, Palandöken, Nemrut, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Güncel
40 yaşındaki İtalyan vatandaşı, yoğun bakımda yaşadıklarını anlattı: Nefes alamıyorum
Güncel
Kocaelili esnaf koronavirüs fırsatçılarına inat, şişesini getirene bedava kolonya dağıtıyor
Güncel
Son Dakika: Gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme süresi 30 Nisan'a kadar uzatıldı
Güncel
Oyuncu Pınar Altuğ, koronavirüse karşı önlem almayan vatandaşlara sert çıktı: İnanılır gibi değil
Güncel
İlk koronavirüs aşısı yapılan kadın: Kendimle gurur duyuyorum
Güncel
Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlendiren propolis satışları arttı
Güncel
Altın resmen eridi! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları