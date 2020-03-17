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Kayak merkezlerinde son durum

Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 170 santimetreyle Kartalkaya'da ölçüldü.

17.03.2020 12:22 | Son Güncelleme: 17.03.2020 12:22
Kayak merkezlerinde son durum
Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 170 santimetreyle Kartalkaya 'da ölçüldü.
AA muhabirinin, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgiye göre, kar kalınlığı Kartalkaya'da 170, Nemrut 'ta 136, Davraz'da 119, Ilgaz'da 95, Yıldızdağı'nda 90, Palandöken 'de 89, Erciyes'te 80, Kartepe'de 67, Ergan'da 61, Uludağ'da 58, Denizli'de 52, Sarıkamış ve Konaklı'da 50, Yıldıztepe'de 33, Yalnızçam'da 19 ve Kop'ta 3 santimetre olarak kayıtlara geçti.
Bazı kayak merkezlerinde bugün en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:
Merkez
17.03.2020
En düşük
En yüksek
Erciyes
KY
-11
-8
Ilgaz
ÇB
-11
-6
Kartalkaya
ÇB
-12
-6
Kartepe
PB
-7
-2
Nemrut Dağı
KY
-2
-1
Palandöken
KY
-2
1
Sarıkamış
KY
-5
3
Uludağ
PB
-14
-5
Yıldıztepe
ÇB
-11
-2
(PB: Parçalı bulutlu, ÇB: Çok bulutlu, KY: Kar yağışlı)

Kaynak: AA

Etiketler : Kartalkaya, Palandöken, Nemrut, Güncel

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