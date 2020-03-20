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Kayak merkezlerinde son durum

Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 175 santimetreyle Nemrut'ta ölçüldü.

20.03.2020 11:38 | Son Güncelleme: 20.03.2020 11:38
Kayak merkezlerinde son durum
Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 175 santimetreyle Nemrut 'ta ölçüldü.
AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgiye göre, kar kalınlığı Nemrut'ta 175, Kartalkaya'da 170, Ilgaz'da 151, Davraz'da 121, Kartepe ve Yıldızdağı'nda 90, Palandöken 'de 89, Ergan'da 87, Sarıkamış ve Erciyes'te 80, Uludağ'da 65, Konaklı'da 55, Denizli'de 50, Yıldıztepe'de 33, Ladik'te 23, Yalnızçam'da 20, Kop'ta 18 ve Elmadağ'da 10 santimetre olarak kayıtlara geçti.
Bazı kayak merkezlerinde bugün en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:
Merkez
20.03.2020
En düşük
En yüksek
Erciyes
KY
-7
-3
Ilgaz
HKY
-7
-2
Kartalkaya
HKY
-8
-5
Kartepe
ÇB
-4
-1
Nemrut Dağı
KY
-4
0
Palandöken
KY
-7
0
Sarıkamış
KY
-6
2
Uludağ
PB
-10
-1
Yıldıztepe
ÇB
-5
-1
(PB: Parçalı bulutlu, ÇB: Çok bulutlu, KY: Kar yağışlı, HKY: Hafif kar yağışlı)

Kaynak: AA

Etiketler : Palandöken, Kartepe, Nemrut, Güncel

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