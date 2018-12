Kayak Sezonu Palandöken'de Başladı

01 Aralık 2018 Cumartesi 22:08



Kış turizminin gözde illerinden Erzurum 'daki Palandöken Kayak Merkezi 'nde kayak sezonu açıldı.Ülkenin kış sporlarında Avrupa 'daki tanınan yüzü olan, her yıl kışın binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan ve pist uzunlukları, kar kalitesi ile gece kayağıyla adından söz ettiren Palandöken Kayak Merkezi'nde Erzurum Büyükşehir Belediyesince düzenlenen organizasyonla kayak sezonu resmen başladı.Açılış öncesinde, Erzurum Valisi Okay Memiş , Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, İl Kültür Turizm Müdürü Cemal Almaz ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil kar motoruna binerek pisti gezdi. Kar yağışının en fazla olduğu ve kış mevsiminin en uzun sürdüğü kentlerinin başında gelen Erzurum'da, kar yağışıyla suni kar püskürtme yapılarak hazır hale getirilen pistte, sporcular, havai fişekler eşliğinde meşaleli kayak yaptı.Snowtracklar ile de gösteri yapılan açılışta Vali Memiş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve vatandaşlar, sporcuların getirdiği meşalelerle "Ejder 3200" yazısını ateşleyerek 2018 kayak sezonunun gerçekleştirdi.Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 derece olmasına aldırış etmeyen davetliler, gösteriyi beğeniyle izledi."Hedefimiz her yıl en az 1 milyon turisti Erzurum'a çekebilmek"Vali Memiş, açılış sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye 'de kış turizminin merkezi olan Palandöken'de sezonu açtıklarını söyledi.Tüm illerdeki misafirleri Erzurum'a davet eden Memiş, şöyle konuştu:"Erzurum, yaklaşık 1 milyon vatandaşıyla bütün misafirleri karşılamaya hazır. Bütün imkanlar Palandöken için seferber edilmiş durumda. Bugün 'Bismillah' diyoruz ve hayırlı bir sezon diliyoruz. Bu memleketin ve insanların morale ihtiyacı var. Türkiye ve Erzurum her geçen gün gelişiyor ve büyüyor. Biz bunu turizmle taçlandırmak istiyoruz. Hedefimiz her yıl en az 1 milyon turisti Erzurum'a çekebilmek. Bu amaçla bütün çalışmalarımızı bitirdik. Türkiye'de bugün itibariyle ilk olarak Palandöken'de kayak sezonunu açıyoruz. Erzurum olarak kış sezonuna hazırız. Bu sezon da çok verimli bir sezon yaşayacağımızı ümit ediyoruz.""Kar külfet değil nimettir"Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de kayakseverleri Erzurum'a davet ederek, "Erzurum'un turizm sermayesi olan karı bir külfet olarak değil nimet olarak değerlendirip bu güzelliği ortaya çıkarmış bulunuyoruz." dedi.Dağdaki kayak merkezinin yönetimini belediye olarak devraldıkları günden beri her alanda modern teknoloji ile donatılmış yeni bir kayak merkezi inşa etmenin azminde olduklarını anlatan Sekmen, Palandöken Dağı'nda alt ve üst yapısıyla 100'ü aşkın projeyi gerçekleştirdiklerini söyledi.Sekmen, Palandöken'e yoğun turist ilgisi olduğunu dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:"Bu dağdaki kayak merkezi ile ilimizi ziyaret eden yerli ve yabancı turist sayısında rekora doğru adım adım ilerliyoruz. 4 yıl önce yaklaşık 70-80 bin civarında olan turist sayısı geçen yıl 750 bine ulaştı. Bu yılki hedefimiz en az 1 milyon turist. Bu hedefi yakalayacağımıza inanıyorum. Kentte, 4,5 yılda 200'ü aşkın ulusal ve uluslararası organizasyona imza atarak festival ve şampiyonalarla Erzurum ve Palandöken'in eşsiz güzelliğini sadece ülkemize değil aynı zamanda Avrupa'ya ve dünyaya tanıtmaya gayret ettik ve ediyoruz."Sekmen, Erzurum'un geleceğinin kültür ve turizm alanındaki prestiji ile tanınırlılığının yanı sıra kayak merkezleri, kayak ile buz sporlarına ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor 'a bağlı olduğunu dile getirdi."Palandöken'de eğlence 4 mevsim sürecek"Palandöken Dağı'ndaki çalışmalarına devam edeceklerine vurgu yapan Sekmen, "Palandöken sadece kış mevsiminde değil, 4 mevsim eğlence merkezlerinin bulunduğu merkez haline getirilecek." diye konuştu.Açılışa, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı , Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Eyüp Tavlaşoğlu, Erzurum Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu , sporcular ve çok sayıda vatandaş katıldı.