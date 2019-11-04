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Kayak'ta Olimpik Sporcular FIS yarışına hazırlanıyor

Türkiye Kayak Federasyonu 2019 faaliyet programında yer alan Kayaklı Koşu Olimpik Havuz ve FIS Takımı kayaklı çalışma kampı 01-26 Kasım 2019 tarihleri arasında Finlandiya Muonio'da gerçekleşiyor.

04.11.2019 19:53Kayak'ta Olimpik Sporcular FIS yarışına hazırlanıyor

Türkiye Kayak Federasyonu 2019 faaliyet programında yer alan Kayaklı Koşu Olimpik Havuz ve FIS Takımı kayaklı çalışma kampı 01-26 Kasım 2019 tarihleri arasında Finlandiya Muonio'da gerçekleşiyor.

Kamp sonrasında sezonun ilk FIS yarışına katılacak milli sporcular Finlandiya'nın Olos ve Saariselka şehirlerinde mücadele edecek.Antrenörler olarak Fikret Ören ve Harun Akyol'un bulunduğu, Kayaklı Koşu Olimpiyat Takımı'nda sporcu olarak ise Hamza Dursun, Ömer Ayçiçek, Yusuf Emre Fırat, Ayşenur Duman yer alıyor. Kayaklı Koşu FIS ve YOG takımında ise Ahmed Oğlağo ve Özlem Ceren Dursun sporcu olarak bulunuyor.



Türkiye Kayak Federasyonu, Finlandiya, Spor

Kaynak: DHA

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