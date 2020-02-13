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Kayak takımlarıyla cadde ve sokaklarda kayarak ekmek almaya gittiler

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde kayak takımlarıyla cadde ve sokaklarda kayarak ekmek almaya giden iki kardeş, ilginç görüntü oluşturdu.

13.02.2020 15:24 | Son Güncelleme: 13.02.2020 15:27
'ın ilçesinde kayak takımlarıyla cadde ve sokaklarda kayarak ekmek almaya giden iki kardeş, ilginç görüntü oluşturdu.
İki gündür etkili olan yağışla kar kalınlığının 30 santimetreyi geçtiği ilçede, yollar ve kaldırımlar beyaz örtüyle kaplandı.
Karla kaplı yolları eğlenceye dönüştürmek isteyen ilçe sakinlerinden Muammer ve kardeşi Habip Halepli, kayak takımlarını ayaklarına geçirip evlerine yaklaşık 500 metre uzaklıktaki fırına ekmek almaya gitti.
Cadde ve sokaklarda ilerlerken bu anları cep telefonu ile görüntüleyen Halepli kardeşler, çevredekilerin şaşkın bakışları arasında ulaştıkları fırından ekmek aldı.
Ağabey Muammer Halepli, kar yağışını eğlenceye dönüştürdüklerini belirterek, "Her taraf kar olunca ekmek almaya bile kayak yaparak gidiyoruz." dedi.
Habip Halepli ise kar yağdığında yolların kayak pistine döndüğünü anlattı.
Gece araçların olmadığı saatlerde yollarda kayak yaptıklarını ifade eden Halepli, bu kez kayak takımlarını ekmek almak için giydiklerini dile getirdi.
Kayak takımlarıyla cadde ve sokaklarda kayarak ekmek almaya gittiler

Erzincan, Üzümlü, Güncel

Kaynak: AA


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