Kayak Turizminin Adresi Palandöken'in Gizli Kahramanları

Kaynak: AA

YUNUS HOCAOĞLU - Kış turizminin önemli merkezlerinden Palandöken'de, kayakseverlerin sorunsuz tatil yapmalarını sağlamak için dev bir ekip geri planda hizmet veriyor.Merkezde bulunan gondol ve telesiyejlerin bakım ve onarımı, uzman teknik kadrolar tarafından yapılırken Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri ile arama kurtarma ekiplerince gerekli önlemler alınarak kayakseverlere konforlu bir tatil imkanı sağlanıyor.Yerli turistlerin yanı sıra Rusya ve İran başta olmak üzere yurt dışından da binlerce turiste ev sahipliği yapan Erzurum, Büyükşehir Belediyesi ve otellerin uyguladığı farklı etkinliklerle misafirlerine eşsiz bir kış tatili yapma imkanı sunuyor.Safari, gece kayağı, animasyon ve yamaç paraşütü gibi birçok aktivitenin yapıldığı, dik yamaçların yer aldığı Palandöken'de, 30 kişiden oluşan teknik ekip, gece gündüz, gondol ile telesiyejlerin bakım ve onarımlarını yapıyor.Titiz bir şekilde bakım ve onarımı yapılan gondol ve telesiyejlere binen misafirler, eşsiz doğayı izleme fırsatı yakalarken, yamaçlardan sorunsuz ve konforlu şekilde kayak yapma keyfini yaşıyor."Amacımız insanların güvenli ve huzurlu tatil yapmaları"Palandöken Kayak Merkezindeki gondol ve telesiyejlerin bakım onarım şefliğini yapan Cabir Macit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 23 yıldır bu işi yaptığını söyledi.Macit, kayakseverlerin rahat bir tatil yapmaları için 30 kişilik uzman ekiple çalıştıklarını belirterek, "İşimizin bilincindeyiz ve bunun ciddiyetini taşıyoruz. Bunun için gerekli olan her şey bizim kontrolümüzden geçiyor. Amacımız insanların burada güvenli ve huzurlu bir şekilde tatillerini yapmalarını sağlayıp evlerine dönmelerini sağlamaktır." dedi. Kayak merkezindeki kapalı gondol hakkında bilgi veren Macit, "Gondollar 126 kabinden oluşuyor ve iki aşamalı. Ful kapasite ile çalıştığı zaman saatte 1500 kişiyi taşıyabiliyor. Toplam 3 bin metre uzunluğunda olan gondollar sayesinde insanlar zirveye çıkarak 6-7 kilometre uzunluğundaki pistlerden kesintisiz kayak yaparak sıfır noktasına varabiliyor." diye konuştu.Macit, kapalı gondolların yanı sıra açık telesiyejlerin de mevcut olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:"3 adet açık telesiyejimiz var. Bunlardan birisi 1450 metre uzunluğunda, 86 sandalyeli ve saatte 2 bin taşıma kapasiteli. Diğeri 650 metre ve saatte 1800 kişiyi taşıyor. 3. telesiyejimiz ise 1100 metre uzunluğunda, 60 sandalyeli ve bu da saatte 1800 taşıma kapasiteli. Bunların haricinde inşaat aşamasında olan iki yeni lift kuruluyor. Birisi Ejder 3200'de diğeri ise vadi pisti dediğimiz yerde ve önümüzdeki yıl yetişecek. Bu sayede insanlar en zirveden aşağı inebilecek."Macit, şöyle devam etti:"Telesiyej ve gondol, kış turizmi için çok büyük önem arz ediyor. Bu yüzden alanında kendini yetiştirmiş arkadaşlarca her gün muhakkak bunlar testlerden geçiyor. Günlük, haftalık, aylık ve yıllık olarak bakımlarımız mevcut. Hiçbir aksaklığa mahal vermemek için bunların bakımlarının sürekli yapıldığını insanların bilmesi gerekiyor. Halatların kontrolleri her gün sabah yapılıyor, yıllık ise manyetik testlerden geçiyor. Yazlık ve yıllık bakımlarda bunların hepsi parçalanıp testler yapıldıktan sonra yeniden montajını yapıyoruz."Muhtemel bir sorun halinde ekiplerin bütün imkanlarıyla seferber olduğuna işaret eden Macit, "Bunlar teknik bir sistem ve olası bir durumda 1, 3, 5 dakika durduğu zaman insanlar hemen cep telefonlarına başvuruyor. Bunu yapmadan sabırla bizi beklemeleri gerekiyor, çünkü en kısa zamanda muhakkak o işe müdahale eden insanlar var ve bu sorunun giderilmesi için çalışıyor." diye sözlerine ekledi."Arıza durumunda alternatif sistemler devreye giriyor"Palandöken Kayak Merkezinde 23 yıldır bakım onarım yapan Ali Oltulu da "Günlük kontroller yapıldıktan sonra problem yoksa lifti çalıştırıyoruz. Arıza durumunda yedek alternatif sistemler devreye giriyor. Eğer jeneratörde de sıkıntı çıkarsa kurtarma motorlarını aktif hale getirerek güvenli bir şekilde insanların tahliyesini sağlıyoruz. Tüm kayakseverleri buraya bekliyoruz. İnsanlar buraya geldiklerinde güvenli ve huzurlu bir şekilde kayaklarını yapabilir, eğlenebilirler." dedi.Arama kurtarma ekibinden Mehmet Ağaya ise teknik ekibin yetersiz kaldığı durumlarda devreye girdiklerini dile getirerek, şöyle konuştu:"Telesiyej ve gondollarda olası bir mekanik problem olduğunda ekibimizle müdahale ediyoruz. Yarım saatlik bir müddet var eğer bu süreçte arıza giderilmezse biz devreye giriyoruz ve mahsur kalan insanların ip yardımıyla aşağı inmelerini sağlıyoruz."