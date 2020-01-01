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Kayak tutkunları bir çok ilden gelerek Hakkari'de kayak yaptı

Hakkari'de 2 bin 800 rakımlı tepeye kurulan merkeze gelen kayakseverler, yılın ilk gününde kar yağışına aldırış etmeden kayak keyfi yaşadı.

01.01.2020 15:06 | Son Güncelleme: 01.01.2020 15:06 Kayak tutkunları bir çok ilden gelerek Hakkari'de kayak yaptı
'de 2 bin 800 rakımlı tepeye kurulan merkeze gelen kayakseverler, yılın ilk gününde kar yağışına aldırış etmeden kayak keyfi yaşadı.
Kentin en yüksek bölgelerinden birine kurulan Merga Bütan Kayak Merkezi, yeni yatırımlarla 3,5 kilometreye çıkarılan pisti ve dörtlü telesiyej sistemiyle kayak tutkunlarını ağırlıyor.
Yağışların ardından kar kalınlığının yeterli seviyeye ulaşmasıyla sezonu açan merkeze, kent sakinlerinin yanı sıra farklı illerden gelen vatandaşlar da ilgi gösteriyor.
, İstanbul, ve Van'dan gelen ziyaretçiler, kar yağışına rağmen kayak takımları, snowboard ve kızaklarla kayarak eğlendi. Sinop'tan gelen 65 yaşındaki Ahmet Yıldırım'ın torunuyla kızakta kayması merkezdekiler tarafından ilgiyle izlendi.
Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eskiden leğenlerle karda kaydıklarını, bugün de torunuyla kızakla kaymanın kendisine nasip olduğunu anlattı.
Kente daha önce de geldiğini ve çok sevdiğini belirten Yıldırım, "Bölgeyi sürekli ziyaret ediyorum. Halkından da çok memnunum. Allah için seviyoruz birbirimizi. Yeni yılın ilk gününü gelinim, oğlum ve torunumla burada geçirmek istedik. Güzel geçiyor. Birlikte kayak yaptık. Zirveye de çıkacağım." dedi.
Ankara'dan çeşitli etkinlikler için kente geldiğini belirten Dora Kübra Yıldız da Hakkari'yi ilk kez gördüğünü söyledi.
Kayak merkezinin ülkenin önemli kayak tesislerini aratmadığını vurgulayan Yıldız, şöyle konuştu:
"Buranın inanılmaz bir coğrafyası var. Çok memnun kaldık. Herkesin gelmesini tavsiye ediyoruz. Hakkari'yi mutlaka görmeliler. Ülkenin belli yerlerindeki kayak merkezlerine insanlar tatile gidiyor. Buraya da çeşitli şehirlerden gelen insanları gördüm, çok şaşırdım. Bu gerçekten çok güzel bir şey. Çünkü Hakkari insanlar tarafından farklı anılıyor ama biz geldik, gördük, doğa harikası, çok güzel bir yer."

Hakkari, Ankara, Sinop, Güncel

Kaynak: AA

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