Kayak Tutkunlarının Hafta Sonu Tercihi Cıbıltepe Oldu

Kaynak: AA

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde hafta sonunu fırsat bilen kayak tutkunları, kar kalınlığının 85 santimetreye ulaştığı Cıbıltepe Kayak Merkezi'ne akın etti.İlçedeki 2 bin 634 rakımlı, sarıçam ormanları arasında, uzun ve alternatif kayak pistleriyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken kayak merkezine, gelen kayak tutkunları kayak, snowboard ve kızak kaymanın keyfini yaşadı.Kayak merkezinde hizmet veren Kayı Snow Oteli Genel Müdürü Mehmet Saraçoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hafta sonu doluluk oranının yüzde 100'lere ulaştığını söyledi.Saraçoğlu, kayak merkezine her geçen gün daha çok ilgi olduğunu belirterek, "Kayak merkezimizde sezonumuz tüm hızıyla devam ediyor. Pistlerimizin hepsi açık, kristal kar bozulmadan devam ediyor. Mart sonuna kadar doluluğumuz devam edecek. Misafirlerimizin hepsi çok mutlu. Herkesi Sarıkamış'a bekliyoruz." dedi.Kayak eğitmeni Yakup Önal da Sarıkamış'ın son yıllarda cazibesini artırdığını ifade ederek, "Mekanik tesisler, oteller hafta sonu tatiliyle yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. Havanın da güzel olmasıyla insanlar kristal karın üzerinde ve sarıçamlar arasında karın keyfini yaşıyor. Mart ayı sonuna kadar herkes pistleri rahatlıkla kullanabilir." diye konuştu.Kayak merkezinde toplam uzunlukları 25 kilometreyi bulan 8 slalom,1 snowboard pisti ile saatte bin 200 kişi taşıma kapasitesine sahip 4 telesiyej hizmet veriyor.