Kayakçıların Gözdesi Ilgaz Dağı

06 Aralık 2018 Perşembe 10:18



06 Aralık 2018 Perşembe 10:18

(ÖZEL_HABER)TÜRKİYE'nin en önemli kayak merkezleri arasında yer alan ve kayak yapmaya çok uygun 'kristal' kar yağışının gerçekleştiği Kastamonu Ilgaz Kış Turizmi Merkezi, 2018–2019 sezonu için hazırlıklarını tamamladı. Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, Ilgaz Kış Turizmi Merkezi'nin, ulaşım kolaylığı ve imkanlarıyla diğer kayak merkezleri arasında ön plana çıktığını söyledi.Türkiye'de, 'kristal' kar yağışının gerçekleştiği ve kayak yapmaya en uygun kayak merkezlerinden biri olan Kastamonu Ilgaz Kış Turizmi Merkezi, 2018-2019 sezonu için hazırlıklarını tamamladı. "Ilgaz Anadolu'nun Sen Yüce Bir Dağısın" şarkısıyla herkesin çocukluğunda iz bırakan Ilgaz Dağı, Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri olarak misafirlerini bekliyor. Kar kalitesi, pist ve konaklama imkanları ve telesiyej hizmetleriyle Türkiye'nin öne çıkan kayak merkezlerinden biri olan Kastamonu Ilgaz Kış Turizmi Merkezi'nde, telesiyej ve teleski hatlarının bakımı yapıldı, otellerin sezon hazırlıkları tamamlandı. Ilgaz Dağı'nda sezonun tamamen açılması için kar kalınlığının kayak yapılabilir seviyeye gelmesi bekleniyor.'TÜRKİYE'NİN ÖNEMLİ KIŞ TURİZMİ MERKEZLERİNDEN BİRİSİ'Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, kentin geniş turizm potansiyelinin etkin biçimde kullanılmaya başlandığını belirtti. Vali Karadeniz, "Ilgaz Dağı, Kastamonu'nun en önemli turizm olanaklarından biri durumunda. Özellikle kış mevsiminde yüzde 100'e yaklaşan doluluk oranıyla Türkiye'nin de önemli kış turizmi merkezlerinden biri haline geldi. Ilgaz Dağı'nda bu sezon önceki yıllardan farklı olarak yaz sezonu da çok güzel geçti. Doluluk oranları yazın da yüzde 80'lere ulaştı. Bu rakam aslında şimdiden kış mevsiminin nasıl geçeceğinin habercisi. Bu kışın da gayet güzel bir ortamın oluşacağını tahmin ediyoruz" dedi.'ILGAZ'A ULAŞIM ARTIK ÇOK KOLAY'Vali Karadeniz, Kastamonu Ilgaz Kış Turizmi Merkezi'nin ulaşım yönünden de Türkiye'nin önde gelen kayak merkezlerinden biri olduğunu vurgulayarak, "Ankara'ya karayoluyla 2 saat, Esenboğa Havalimanına 1,5 saat mesafede. Özellikle 5.5 kilometre uzunluğundaki Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli, kente ve Ilgaz Dağı'na karayolu ulaşımını çok kolaylaştırdı. Bunun yanında İstanbul'dan her gün Kastamonu'ya yapılan düzenli uçak seferleri var. Havalimanından da yarım saatte kayak merkezine ulaşılabiliyor" şeklinde konuştu.Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz ayrıca, yerli ve yabancı kayakçıları ve turistleri Ilgaz Dağı'na davet ederek, "Anadolu'nun yüce dağı ve kayak merkezlerinin yıldızı Ilgaz sizleri bekliyor" ifadesini kullandı.'ÇEŞİTLİ UZUNLUKLARDA 3 PİST BULUNUYOR'Türkiye Kayak Federasyonu Ilgaz Tesisleri Müdürü Can Erdem de, 2018–2019 kış sezonunun doluluk oranının yüzde 100'lere ulaşacağını tahmin ettiklerini söyleyerek, "Kayak merkezimizde 6 otel bulunuyor. Yılbaşı için büyük talep var. Kar yağışıyla birlikte tüm hazırlıklarımızı bitirmiş şekilde sezona başlayacağız. Yerli ve yabancı tüm kayak severleri Ilgaz'a bekliyoruz. 1 telesiyej ve iki teleski hattımız bulunuyor. Bin metre, bin 250 metre ve 960 metre uzunluğunda üç pistimiz bulunmakta" ifadelerini kullandı.KRİSTAL KARDA KAYAK KEYFİNem oranının çok düşük olması sebebiyle tanecikleri birbirine yapışmayan ve kayak yapmaya en müsait kar türü olan Kristal Kar, Kastamonu Ilgaz Kış Turizmi Merkezi'ni öne çıkaran özelliklerin başında geliyor. Kristal Kar nedeniyle birçok kayak tutkununun bölgeyi tercih etmesi, kayak öğrenmeye başlayanlar için uygun pistlerin ve kayak kıyafeti ile malzemesi kiralama imkanlarının bulunması Kastamonu Ilgaz Kış Turizmi Merkezi'nin dikkat çeken unsurları olarak göze çarpıyor.Görüntü Dökümü----------------------Kastamonu Ilgaz Kış Turizmi Merkezi, kayak pistleri ve tesislerin drone ile hava görüntüsü ve detaylar-Tesislerin bakım çalışmalarından görüntüler-Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz'in açıklamaları-Kastamonu Havalimanı'na inen uçak ve yolcuların görüntüsü-Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'nden görüntüler-Kayak Federasyonu Tesis Sorumlusu Can Erdem'in açıklamalarıGürkan YILMAZ/ILGAZ, (KASTAMONU) –