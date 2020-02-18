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Kayakla Atlama Milli Takımı, FIS Kupası'nda yarışacak

Kayakla Atlama Milli Takımı altyapı sporcuları, Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) Kupası'nda mücadele edecek.

18.02.2020 16:58 | Son Güncelleme: 18.02.2020 16:58Kayakla Atlama Milli Takımı, FIS Kupası'nda yarışacak
Kayakla Atlama Milli Takımı altyapı sporcuları, Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) Kupası'nda mücadele edecek.
Kayak Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 4 milli sporcunun ilk kez katılacağı organizasyon, 21-23 Şubat'ta Çekya'nın Liberec kentinde düzenlenecek.
Organizasyonda Türkiye'yi, Halil İbrahim Kızılcım, Serdar Talha Şimşek, Salih Enes Arslan ve Taha Emin Delikaya temsil edecek.
Milli takım antrenörü Martin Bayer, kayakla atlamada iyi bir noktaya gelmek istediklerini belirtti. Bayer, "Sporcularımızla yakından ilgileniyoruz. Kamplarımızı yaptık ve şimdi ilk kez FIS yarışmalarında sporcularımızın yer almaları güzel bir tecrübe olacak." ifadelerini kullandı.

Türkiye, Spor

Kaynak: AA

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