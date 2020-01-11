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Kayakla Oryantiring Türkiye Şampiyonası

Türkiye Oryantiring Federasyonun Erzincan'da düzenlediği Kayakla Oryantiring Türkiye Şampiyonası'nın ilk gün yarışları tamamlandı.

11.01.2020 18:50 | Son Güncelleme: 11.01.2020 18:50Kayakla Oryantiring Türkiye Şampiyonası
Oryantiring Federasyonun Erzincan'da düzenlediği Kayakla Oryantiring Türkiye Şampiyonası'nın ilk gün yarışları tamamlandı.
Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde düzenlenen şampiyonanın ilk gününde klasik mesafe kategorisinde dereceye giren sporculara, Erzincan Valisi Ali Arslantaş, AK Parti Erzincan milletvekilleri Süleyman Karaman ile Burhan Çakır, Belediye Başkanı Bekir Aksun, Oryantiring Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan Çiftçi ve protokol mensupları madalyalarını verdi.
Yarın sona erecek şampiyonaya 20 kulüpten 101 sporcu katılıyor.
İlk gün yarışlarında birincilik kürsüsüne çıkan sporcular şu şekilde:
Erkekler:
Altar Ilgaz Tuzcuoğulları (16 yaş)
Hamza Uçar (18 yaş)
Ozan Ayçiçek (20 yaş)
Umut Gürcan (21 yaş)
Murat Ayanoğlu (35 yaş)
Kadınlar:
Dilara Ertaş (16 yaş)
Ayşa Asya Tuzcuoğulları (18 yaş)
Evin Kaya (20 yaş)
Gülşah Bircan Akpınar (21 yaş)
Aysel Güner Değirmenci (35 yaş)

AK Parti, Türkiye, Spor

Kaynak: AA

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