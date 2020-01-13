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Kayakla Oryantiring Türkiye Şampiyonası

Türkiye Oryantiring Federasyonu tarafından Erzincan Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde düzenlenen "Kayakla Oryantiring Türkiye Şampiyonası" nefes kesen yarışlarla sona erdi.

13.01.2020 11:26 | Son Güncelleme: 13.01.2020 11:31Kayakla Oryantiring Türkiye Şampiyonası
Oryantiring Federasyonu tarafından Erzincan Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde düzenlenen "Kayakla Oryantiring Türkiye Şampiyonası" nefes kesen yarışlarla sona erdi.

İkinci gün yarışları sonunda dereceye giren sporcular kategorilerinde şu isimlerden oluştu:

"E16 (12)

1. Altar Ilgaz Tuzcuoğulları

2. Taha Serkan Türkeş

3. Burak Efe Değirmenci

K16 (6)

1. Hatice Elif Kurt

2. Dilara Ertaş

3. Ece Su Özgür

E18 (10)

1. Zeynel Abidin İşcan

2. Hamza Uçar

3. Gökhan Karakoç

K18 (8)

1. Meryem Sena Yurtsever

2. Eylül Selen Yıldırım

3. Ayşa Asya Tuzcuoğulları

E20 (20)

1. Devran Ören

2. Kasım Karataş

3. Ozan Ayçiçek

K20 (10)

1. Melike Aslan

2. Evin Kaya

3. Melike Bilir

E21 (15)

1. Umut Gürcan

2. Önder Aktimur

3. Uğur Ayçiçek

K21 (8)

1. Nazlıcan Düzce

2. Gülsah Bircan Akpınar

3. Gamze Nur Erçik

EYB Yetişkin (5)

1. Özgür Özdemir

E35+

1. Ali Öner

K35+

1. Ayşegül Güner Değirmenci - ERZİNCAN

Kayak Merkezi, Türkiye, Spor

Kaynak: İHA

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