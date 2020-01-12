Kayakla Oryantiring Türkiye Şampiyonası Erzincan'da sona erdi

Türkiye
Oryantiring Federasyonunca Erzincan'da düzenlenen Kayakla Oryantiring Türkiye Şampiyonası ödül töreniyle tamamlandı.
Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde düzenlenen şampiyonanın ikinci gününde orta mesafe kategorisinde dereceye giren sporculara, Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Akın Çiçek, Gençlik ve Spor
İl Müdürü Burak Mumcu, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Kadir Çelik, Türkiye Oryantiring Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan Çiftçi ve protokol mensupları madalyalarını verdi.
İki gün süren organizasyona 20 kulüpten 101 sporcu katıldı.Şampiyonanın ikinci gün yarışmalarında birincilik kürsüsüne çıkan sporcular şunlar:
Erkekler:
16 yaş: Altar Ilgaz Tuzcuoğulları
18 yaş: Zeynel Abidin İşcan
20 yaş: Devran Ören
21 yaş: Umut Gürcan
35 yaş: Ali Öner
Kadınlar:
16 yaş: Hatice Elif Kurt
18 yaş: Meryem Sena Yurtsever
20 yaş: Melike Aslan
21 yaş: Nazlıcan Düzce
35 yaş: Aysel Güner Değirmenci