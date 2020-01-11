Haberler » Spor » Kayakla Oryantiring Türkiye Şampiyonasında dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi - Spor

Kayakla Oryantiring Türkiye Şampiyonasında dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi

Türkiye Oryantiring Federasyonu'nu tarafından Erzincan'da düzenlenen Oryantiring Türkiye Şampiyonası ilk gün yarışlarında dereceye giren sporculara madalyaları düzenlenen törenle takdim edildi.

11.01.2020 17:08 | Son Güncelleme: 11.01.2020 17:13Kayakla Oryantiring Türkiye Şampiyonasında dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi
Oryantiring Federasyonu'nu tarafından Erzincan'da düzenlenen Oryantiring Türkiye Şampiyonası ilk gün yarışlarında dereceye giren sporculara madalyaları düzenlenen törenle takdim edildi.

Kayakla Oryantiring Türkiye Şampiyonasının ilk gün yarışları Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde yapıldı. Kayaklı sporcuların 2 bin 340 rakımlı alanda harita ile yön bularak en kısa sürede bitiş çizgisine ulaşmak için mücadele ettiği yarışlar yarın sona erecek.

Kayak merkezinin 1. etabında düzenlenen şampiyonaya, 20 kulüpten 101 sporcu katıldı.

İlk gün yarışlarının ardından düzenlenen törenle sporculara madalyaları kentin protokolü tarafından takdim edildi.

İlk gün yarışlarında dereceye giren sporcular şu isimlerden oluştu:

E16 (9/12)

1. Altay Ilgaz Tuzcuoğulları 2. Burak Efe Değirmenci 3. Murat Arda Ayanoğlu

K16 (6/6)

1. Dilara Ertaş 2. Hatice Elif Kurt

E18 (9/10)

1. Hamza Uçar 2. Bülent Soyalp 3. Gökhan Karakoç

K18 (7/8)

1. Altay Ilgaz Tuzcuoğulları 2. Merve Sena Yurtsever 3. İlayda Berivan Toy

E20 (15/20)

1. Ozan Ayçiçek 2. Yasin Ayçiçek 3. Kasım Karataş

K20 (10/10)

1. Evin Kaya 2. Ebru Arslan 3. Melike Bilir

E21 (15/16)

1. Umut Gürcan 2. Uğur Ayçiçek 3. Önder Aktimur

K21 (6/8)

1. Gülşah Bircan Akpınar 2. Kezban Taş 3. Nazlıcan Düzce

EYB Yetişkin

1. Hasan Özgür

E35 +(2/2)

1. Murat Ayanoğlu 2. Berat Değirmenci

K35 +

1. Ayşegül Güner Değirmenci - ERZİNCAN

Kayak Merkezi, Türkiye, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

17:30  Spor Toto Türkiye Salon Yürüyüş Şampiyonası'nda altı Türkiye rekoru kırıldı - Spor
17:22  Ryan Babel'den deprem paylaşımı - Spor
17:21  Bursaspor: 2-0 - Spor
17:21  Maç bitti, kavga başladı - Spor
17:09  TFF 2. Lig: Bandırmaspor: 1 - Van Spor Kulübü: 0 - Spor
16:28  Yetişkin film yıldızı Elle Brooke'tan Sheffield United'ın golcüsüne olay sözler - Spor
15:28  Altay Bayındır, Gökçe Kırgız'a abayı yaktı! - Spor
14:20  TFF'den kulüplerin takım harcama limitleri konusunda açıklama - Spor
13:50  TFF'nin kararı sonrası Beşiktaş'tan ilk açıklama: Transfer bizim için bitmiştir - Spor
11.01.2020 17:42:58