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Kayaklı Koşu 1. Etap Yarışması sona erdi

Türkiye Kayak Federasyonu tarafından Bitlis'te düzenlenen Kayaklı Koşu 1. Etap Yarışması sona erdi.

03.02.2020 15:36 | Son Güncelleme: 03.02.2020 15:36Kayaklı Koşu 1. Etap Yarışması sona erdi
Kayak Federasyonu tarafından 'te düzenlenen Kayaklı Koşu 1. Etap Yarışması sona erdi.
Bitlis-Tatvan kara yolunun Rahva bölgesinde düzenlenen organizasyona 20 ilden katılan 250 sporcu, soğuk havaya rağmen dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti.
Organizasyonun ardından düzenlenen törende, Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, Gençlik ve İl Müdürü Bilal Elkatmış ile diğer protokol üyeleri, 14 kategoride gerçekleştirilen yarışmada dereceye giren sporculara ödüllerini verdi.
Vali Çağatay, Rahva bölgesinde hava sıcaklığının sıfırın altında 7 derece olduğunu ancak Bitlis'in sıcak ve keyifli günlerinden birini yaşadığını belirtti.
"Sporcu ve antrenörlerden oluşan yaklaşık 350 kişiyi iki gün boyunca ilimizde ağırladık." diyen Çağatay, "Önümüzdeki yıllarda da bu güzelliklerin artarak devam etmesini diliyorum." ifadesini kullandı.
Ali Oto da yarışmanın ikinci etabını Erzurum'da, Türkiye Şampiyonası'nı ise Bolu'da yapacaklarını kaydetti.

Türkiye Kayak Federasyonu, Türkiye, Bitlis, Spor

Kaynak: AA

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