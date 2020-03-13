Kayaklı Koşu FIS Kupası yarışmaları yapıldı - BOLU
Türkiye Kayak Federasyonu ile Uluslararası Kayak Federasyonunun (FIS) faaliyet programında yer alan Kayaklı Koşu FIS Kupası yarışmaları Bolu'nun Gerede ilçesinde bulunan Arkut Dağı'nda gerçekleştirildi.
13.03.2020 15:31 | Son Güncelleme: 13.03.2020 15:36
Türkiye Kayak Federasyonu ile Uluslararası Kayak Federasyonunun (FIS) faaliyet programında yer alan Kayaklı Koşu FIS Kupası yarışmaları Bolu 'nun Gerede ilçesinde bulunan Arkut Dağı'nda gerçekleştirildi.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Kayaklı Koşu FIS Kupası yarışmaları yapıldı - BOLU
Etiketler : Türkiye Kayak Federasyonu, Arkut Dağı, Bolu, Güncel
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