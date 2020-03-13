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Kayaklı Koşu FIS Kupası yarışmaları yapıldı - BOLU

Türkiye Kayak Federasyonu ile Uluslararası Kayak Federasyonunun (FIS) faaliyet programında yer alan Kayaklı Koşu FIS Kupası yarışmaları Bolu'nun Gerede ilçesinde bulunan Arkut Dağı'nda gerçekleştirildi.

13.03.2020 15:31 | Son Güncelleme: 13.03.2020 15:36
Türkiye Kayak Federasyonu ile Uluslararası Kayak Federasyonunun (FIS) faaliyet programında yer alan Kayaklı Koşu FIS Kupası yarışmaları Bolu 'nun Gerede ilçesinde bulunan Arkut Dağı'nda gerçekleştirildi. Kayaklı Koşu FIS Kupası yarışmaları yapıldı - BOLU

Kaynak: AA

Etiketler : Türkiye Kayak Federasyonu, Arkut Dağı, Bolu, Güncel

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