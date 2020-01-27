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Kayaklı Koşu Milli Takımı, Bosna Hersek'te 7 madalya kazandı

Kayaklı Koşu Milli Takımı, Bosna Hersek'te düzenlenen Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) yarışmalarında 7 madalya elde etti.

27.01.2020 10:22 | Son Güncelleme: 27.01.2020 10:22Kayaklı Koşu Milli Takımı, Bosna Hersek'te 7 madalya kazandı
Kayaklı Koşu Milli Takımı, Bosna Hersek'te düzenlenen Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) yarışmalarında 7 madalya elde etti.
Türkiye Kayak Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Pale kentinde 25-26 Ocak'ta 11 Ülkeden 100'e yakın sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen FIS yarışmalarında, milli sporcular 3 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.
Ayşenur Duman ilk gün 5 kilometre serbest teknik yarışmasında gümüş madalya kazanırken, ikinci gün 5 kilometre serbest teknik yarışmasında ise bronz madalyanın sahibi oldu.
Erkekler 10 kilometre serbest teknik yarışmasında Yusuf Emre Fırat altın madalya, Ömer Ayçiçek gümüş madalya, Hamza Dursun ise bronz madalya kazanarak kürsüye çıktı.
Ayrıca, Çocuk Kupası yarışmalarında her iki günde de milli sporcu İrem Dursun altın madalyayı boynuna takma başarısı gösterdi.

Bosna - Hersek, Spor

Kaynak: AA

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