Haberler » Güncel » Kayaköy'e daha sağlıklı ve kaliteli içme suyu - Haber

Kayaköy'e daha sağlıklı ve kaliteli içme suyu

MASKİ Genel Müdürlüğü, Demirci ilçesine bağlı Kayaköy Mahallesi'ne içme suyu sağlayan cazibeli su kaynağında çalışma yaparak mahalle sakinlerine ulaşan suyun verimini ve kalitesini yükseltti.

12.12.2019 16:18 | Son Güncelleme: 12.12.2019 16:19Kayaköy'e daha sağlıklı ve kaliteli içme suyu

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Manisa'nın tamamına yeterli ve kaliteli içme suyu temini için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda İçme Suyu Dairesi Başkanlığı ekipleri, ilçesine bağlı Mahallesi'nde doğal kaynak suyu çıkışında çalışma gerçekleştirdi. Mahalleye içme suyu sağlayan cazibeli su kaynağının başında İçme Suyu Dairesi Başkanlığına bağlı ekiplerce yapılan bakım işi sayesinde, mahalle sakinlerine ulaşan suyun debisi ve kalitesi arttırıldı. Yapılan çalışma kapsamında eski içme suyu boruları da daha sağlıklı hale getirildi.

"Çalışmalardan memnunum"

Kayaköy Mahalle Muhtarı Ahmet Göl, "Yapılan çalışma mahalleye sağlıklı ve kesintisiz su gelmesi açısından çok önemli. Bu hizmetler vatandaşın yüzünü güldürüyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.


Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Demirci, Kayaköy, Güncel

Kaynak: Bültenler

Güncel

Son Dakika Haberleri

19:08 Kütahya Belediye Başkanı Işık, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haber
19:07 Çavuşoğlu - Bourita görüşmesi - Haber
19:06 Mehmet Baransu'nun eski eşi tanık olarak dinlendi - Haber
19:06 Sahte sanılarak el konulan içki ve sigaralarını 1 yıl sonra geri aldı - Haber
19:02 Başkan Öz, hemşehrilerini umreye uğurladı - Haber
17:57 Gökçek, "masör" iddialarına cevap verdi: İftirayı atanı biliyorum - Haber
17:15 Mert'in ölümüne neden olan o parça otopsiyle çıkarıldı - Haber
16:56 Okul yakınındaki bakkalda satılan "şırınga çikolatalar" toplatıldı - Haber
16:52 Açık cezaevinden izinli çıkıp firar etti, uyuşturucudan tutuklandı - Haber
16:50 Görenler hayretler içinde kaldı! Boyundan büyük balığı taşımakta zorlandı - Haber
12.12.2019 19:16:04