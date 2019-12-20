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Kayakta 11 madalya

Türkiye Kayak Federasyonu 2019-2020 faaliyet programında yer alan Alp Disiplini FIS Murat Dedeman Kupası, Erzurum'da tamamlandı.

20.12.2019 23:51 | Son Güncelleme: 20.12.2019 23:51 Kayakta 11 madalya

Türkiye Kayak Federasyonu 2019-2020 faaliyet programında yer alan Alp Disiplini FIS Murat Dedeman Kupası, Erzurum'da tamamlandı.

8 ülkeden 70 sporcunun katılımı ile 4 gün süren müsabakalar sonrasında Türk Milli Takımı sporcuları toplam 11 madalya kazanma başarısı gösterdi. Organizasyonun son gününde Bayanlar Büyük Slalom müsabakaları sonrasında milli sporcu Özlem Çarıkçıoğlu altın, İran'dan Atafeh Ahmadi gümüş, milli takım sporcusu Sıla Kara bronz madalya kazandı.

Erkeklerde ise altın madalyayı milli sporcu Tiriel Luka Abramoviç kazanırken, gümüş madalya İranlı Porya Saveh Shenhaki gitti. Erkeklerde bronz madalyayı ise Yunanistan'dan Asteros Bakas kazandı.

Organizasyonda dereceye giren sporculara ödülleri Erzurum Valisi Okay Memiş, Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, Federasyon Başkanvekili Canip Karakuş, Yönetim Kurulu Üyesi Cafer Nuroğlu, Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül ve Erzurum İl Müdürü Fuat Taşkesenlioğlu tarafından verildi.

Ayrıca Özel sporcular Murat - Zeynep Bingül kardeşler organizasyonda pist açıcı olarak görev yaptılar ve madalyalarını babaları Ünal Bingül verdiler.



Türkiye Kayak Federasyonu, A Milli Futbol Takımı, Spor

Kaynak: DHA

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