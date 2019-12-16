Kayakta milli sporcular Dünya Kupası'nda yarıştı

Türkiye Kayak Federasyonu Kayaklı Koşu Milli Takımı sporcuları Hamza Dursun ve Ömer Ayçiçek Dünya Kupası'nda Türkiye'yi başarıyla temsil etti.

İsviçre Davos'ta 14-15 Aralık tarihlerinde organize edilen organizasyonda milli sporcu Hamza Dursun'un katıldığı sprint müsabakası çok hızlı bir yarışa sahne oldu. İlk 60 sporcu arasındaki zaman farkı 10 saniye olarak gerçekleşirken milli sporcu başarılı bir performans göstererek yarışmada zirvedeki sporculardan 16 saniye farkla bitiş çizgisini geçti.

Organizasyonun ikinci gününde ise milli sporcu Ömer Ayçiçek 15 km serbest stilde 123 FIS puanı almayı başardı.

Kayaklı Koşu Milli Takım Antrenörü Harun Akyol başarılı bir yarışmayı geride bıraktıklarını belirterek, "Bu yıl devam eden istikrarlı çalışmalarımızı buradaki Dünya Kupası yarışmalarında yer alarak gösterdik. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bizlere destek veren Başkanımız Ali Oto'ya ve herkese teşekkür ederiz" diye konuştu.