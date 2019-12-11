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Kayakta sezon açılıyor

Kayakta sezon Erzurum'da düzenlenecek Alp Disiplini Murat Dedeman FIS Kupası ile açılacak.

11.12.2019 11:20 | Son Güncelleme: 11.12.2019 11:20Kayakta sezon açılıyor
Kayakta sezon 'da düzenlenecek Alp Disiplini Murat Dedeman FIS Kupası ile açılacak.
Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, yeni sezon öncesi AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.
Oto, yeni sezon için tüm hazırlıkları tamamladıklarını belirterek, "Sezonun ilk yarışı olan Alp Disiplini Murat Dedeman FIS Kupası'nı, 17-20 tarihlerinde Erzurum'da gerçekleştireceğiz. Ocak ayında Kayseri, Sivas, Kars, Erzurum, Erzincan ve Bitlis illerinde farklı organizasyonlar yapacağız. Tüm kayak merkezlerimizde organizasyon düzenlemeye gayret ettik. Özellikle şubat ve mart ayları en yoğun dönemlerimiz. Şampiyonalara rekor katılımlar bekliyoruz. Çünkü lisanslı sporcu sayımız her geçen gün artmakta. Federasyon olarak tüm imkanlarımızı branşımıza katkı sağlamak için yapıyoruz." ifadelerini kullandı.
Federasyonu kurumsal bir yapıya kavuşturma gayreti içerisinde olduklarının dile getiren Oto, şöyle devam etti:
"Türkiye Kayak Federasyonu olarak yeni bir sezona daha girmenin büyük mutluluğunu yaşıyoruz. Kayak ailesi olarak Türk sporuna hizmet etmek, gençlerimize spor yaptırarak onları kötü alışkanlıklardan uzak tutmak, branşımızı herkese sevdirmek ve tanıtmak bizlerin ilkesi haline gelmiştir. Yeni sezona daha iyi hazırlandığımızı söylemek istiyorum. Branşlarımızın teknik kurullarını Ankara'da toplayarak yol haritamızı net bir şekilde belirledik.
"Tüm kayak merkezlerimize yerinde ulaşarak sorunları çözüme kavuşturduk." diyen Oto, "Branşlarımıza yurt dışından ve yurt içinden deneyimli, kendini ispatlamış antrenörler getirerek çalışmalarımıza hız verdik. İhtiyaç sahibi kulüplerimize malzeme yardımlarını yapmaya itinayla devam ediyoruz. Yeni sezonda yapacağımız ulusal ve uluslararası müsabakalarda öncelikle başarıyı hedefliyoruz." şeklinde görüş belirtti.
Hedef 2022 Kış Olimpiyatları
Oto, göreve geldikleri günden itibaren büyük bir titizlikle çalıştıklarını vurgulayarak, hedeflerinin 2022 Kış Olimpiyatları'na fazla sayıda sporcuyla katılmak olduğunu ifade etti.
Ulusal ve uluslararası milli takım kamplarında sporcuların hazırlıklarını yakından takip etttiklerini söyleyen Oto, "2022 yılında Çin'in başkenti Pekin'de organize edilecek Kış Olimpiyatları'na mümkün olduğunca fazla sayıda sporcuyla katılmak tek düşüncemiz. Bu noktada sporcularımız tüm hızıyla çalışmalarını sürdürüyor." diye konuştu.

Türkiye Kayak Federasyonu, Erzurum, Aralık, Spor

Kaynak: AA

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