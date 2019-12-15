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Kayakta sezonun ilk yarışı Erzurum Palandöken'de yapılacak

Türkiye'de kayak sezonunun ilk yarışı Erzurum Palandöken'de gerçekleştirilecek.

15.12.2019 18:28 | Son Güncelleme: 15.12.2019 18:28Kayakta sezonun ilk yarışı Erzurum Palandöken'de yapılacak
'de kayak sezonunun ilk yarışı 'de gerçekleştirilecek.
Türkiye Kayak Federasyonundan yapılan açıklamada, 2019-2020 sezonunun Erzurum Palandöken Kayak Merkezi'nde 17-20 Aralık tarihlerinde düzenlenecek Alp Disiplini Uluslararası Murat Dedeman FIS Kupası'yla başlayacağı belirtildi.
Organizasyona Türkiye, Kosova, Yunanistan, Doğu Timor, Gürcistan, Lübnan, İran, Ermenistan ve Tacikistan olmak üzere 9 ülkeden 70 sporcunun katılacağı aktarıldı.
Açıklamada, federasyon başkanı Ali Oto'nun, "Sezonun ilk yarışını Erzurum'da düzenlemenin heyecanı içindeyiz. Bu organizasyon her yıl Anatolian Kupası adı altında gerçekleşiyordu. Geçtiğimiz yıl aramızdan ayrılan ve federasyon başkanlığı görevini üstlenen sevgili dostum Murat Dedeman adına bu yılki organizasyonu gerçekleştireceğiz. Katılım oldukça iyi durumda. Tam bir uluslararası yarışma olacak. Misafirlerimizi burada ağırlamaktan son derece memnunuz." ifadelerine yer verildi.

Palandöken, Türkiye, Erzurum, Spor

Kaynak: AA

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