Kayalık alanda gizlenmiş antitank mayını bulundu

Siirt
'te terör örgütü PKK
'ya yönelik operasyonda kayalık alanda gizlenmiş mayın ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca merkez Yazlıca köyü kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik "Kurt Kapanı 2019-03 Operasyonu" gerçekleştirildi.
Operasyon bölgesinde yapılan arama ve tarama faaliyetlerinde, kayalık alanda gizlenmiş vaziyette M15 antitank mayını, 2 kilogram gri ve 100 gram beyaz renkli toz madde ile sırt çantası bulundu.
Antitank mayını olay yerinde imha edildi, diğer malzeme ve mühimmatlar yetkili Cumhuriyet Başsavcısının talimatıyla muhafaza altına alındı.
Kaynak: AA
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