27.06.2019 13:35
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Kayalıklara çarpan yatta can pazarı

- Kayalıklara çarpan yatta can pazarı Mersin'de içerisinde 2'si çocuk 9 kişinin bulunduğu yat, kayalıklara çarptı Çarpmanın etkisiyle su alan ve batmaya başlayan yatta bulunan şahıslar çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldıMERSİN - Mersin'de içerisinde 2'si çocuk 9 kişinin bulunduğu...

- Kayalıklara çarpan yatta can pazarı
Mersin 'de içerisinde 2'si çocuk 9 kişinin bulunduğu yat, kayalıklara çarptı
Çarpmanın etkisiyle su alan ve batmaya başlayan yatta bulunan şahıslar çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı
MERSİN - Mersin'de içerisinde 2'si çocuk 9 kişinin bulunduğu yat, kayalıklara çarptı. Çarpmanın etkisiyle su alan ve batmaya başlayan yatta bulunan şahıslar, çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı.
Edinilen bilgi göre, kaptan Yaşar San'ın kullandığı yat dün öğlen saatlerinde denize açıldı. 14 metre uzunluğundaki yat, akşam saatlerinde merkez Mezitli ilçesi Soli Halk Plajı'nın 100 metre uzağındaki kayalıklara çarptı. Çarpmanın etkisiyle dümeni kilitlenen yat, kayalıklara oturdu. Bu sırada yat su almaya başlayınca içindeki 2'si çocuk 9 kişi denize atladı. Bölgede kafe işleten ve gönüllü cankurtaranlık yapan Oktay Öztürk ile çevredekiler kano ve tekneyle 9 kişiyi kurtararak kıyıya çıkardı.
Kayalıklara oturan yat ise daha sonra bulunduğu yerden kaldırıldı.Kayalıklara çarpan yatta can pazarı
Kaynak: İHA
Mersin , 3. Sayfa

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