Kayalıklara Düşen 2 İranlı 7 Saat Sonra Kurtarıldı

Denizli
'nin Pamukkale
ilçesinde yürüyüşe çıktıktan sonra kayalıklara düşen iki İran
vatandaşı, yaklaşık 7 saat süren operasyonun ardından kurtarıldı. Alınan bilgiye göre, İran uyruklu Mohsen Jamali (27) ile Ramin Cemal (30) Bağbaşı
Mahallesi Gedikgöğsü mevkisine doğru yürüyüşe çıktı. İki arkadaş dönüşe geçtiği sırada dengelerini kaybederek kayalık alana düşünce 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Yaralandığı öğrenilen yabancı uyruklu kişiler ile telefonla irtibat kuran AFAD
ekipleri, bölgenin dağlık ve engebeli olmasından dolayı olay yerine ulaşmak için çalışma başlattı. Bölgeye gelen itfaiye, AKUT ve AFAD Ekipleri, kentten 10 kilometre uzaklıktaki sarp kayalıklara uzun süren tırmanış sonucu ulaştı. Yaralı olan Jamali ve Cemal'e ilk müdahaleyi sağlık ekipleri yaptı. Yaralılar yaklaşık 7 saat sonra olay yerinden sedyeye alınarak kayalık alandan çıkarıldı.
Uygun noktada bekletilen ambulansa alınan yaralılar Pamukkale Üniversitesi
Hastanesinde tedavi altına alındı.
Denizli,Pamukkale,İran
02 Aralık 2018 Pazar 02:42