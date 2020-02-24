Haberler » Güncel » Kayalıklara düşerek yaralanan yaşlı kadını Mehmetçik buldu - Haber

Kayalıklara düşerek yaralanan yaşlı kadını Mehmetçik buldu

Üzümlü ilçesinde kaybolan alzaymır hastası yaşlı kadın, Mehmetçik'in yoğun çalışmaları sonucu geceyi geçirdiği arazide bulunarak, ailesine kavuşturuldu.

24.02.2020 16:47 | Son Güncelleme: 24.02.2020 16:48
ilçesinde kaybolan alzaymır hastası yaşlı kadın, Mehmetçik'in yoğun çalışmaları sonucu geceyi geçirdiği arazide bulunarak, ailesine kavuşturuldu.
Erzincan Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Üzümlü ilçesi Karakaya köyündeki evinden 23 Şubat akşam saatlerinde çıkan ve kendisinden alınamayan 80 yaşındaki alzaymır hastası Faika K'nin (80) bulunması için arama çalışması başlatıldı.
Yaşlı kadın, jandarmanın iç güvenlik (JİG), asayiş ve komando timleri ile AFAD ekiplerinin, iz takip köpeği, drone ve termal kameralar aracılığıyla yaptığı aramalar sonucu, evinin yaklaşık 2 kilometre uzağında arazide bulundu.
Geceyi arazide geçiren ve kayalık alanda yürürken düştüğü için yaralanan yaşlı kadın, hastanede sağlık kontrolünden geçirildi.
Genel sağlık durumu iyi olan yaşlı kadın, gerekli kontrollerin ardından ailesine teslim edildi.
Kayalıklara düşerek yaralanan yaşlı kadını Mehmetçik buldu

Üzümlü, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

17:07  Distemper nedir? Köpekte gençlik hastalığı neden olur? Distemper belirtileri nelerdir?
16:42  Hayal Köseoğlu kimdir? Hayal Köseoğlu kaç yaşında, nereli?
16:19  Fiyat nasıl yazılır? TDK'ya göre fiyat mı, fiat mı? Fiyat ne demek?
16:00  Tel Rıfat nerede? Tel Rıfat Türkiye'ye ne kadar uzaklıkta? Tel Rıfat Türkiye için neden önemlidir?
14:43  Çaykur 760 işçi alacağını duyurdu! Çaykur işe alım şartları nelerdir? Son başvuru tarihi ve başvuru şartları nelerdir?
24.02.2020 18:32:19