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Kayalıklara sıkışan yavru köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

Kayalıklara sıkışan yavru köpeği itfaiye ekipleri kurtardıŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde kayalıklara sıkışan yavru köpek, itfaiye ekipleri tarafında kurtarıldı.

01.10.2019 12:04
Kayalıklara sıkışan yavru köpeği itfaiye ekipleri kurtardı
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde kayalıklara sıkışan yavru köpek, itfaiye ekipleri tarafında kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Haliliye ilçesine bağlı kırsal Süleymaniye Mahallesi'nde yaşandı. Kayalıklarda yavru köpeğin sesini duyan çevredeki vatandaşlar kendi imkanlarıyla köpeği sıkıştığı yerden çıkaramayınca, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden ekipler yarım saat süre çalışmayla köpeği sıkıştığı yerden kurtardı. Sağlığı yerinde olan köpek doğaya salındı.
Kayalıklara sıkışan yavru köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

Şanlıurfa, Haliliye, İtfaiye, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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