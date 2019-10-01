Haberler » 3. Sayfa » Haber

Kayalıklara sıkışan yavru köpek kurtarıldı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde kayalıklara sıkışan yavru köpek, itfaiye ekipleri tarafında kurtarıldı.

01.10.2019 10:52Kayalıklara sıkışan yavru köpek kurtarıldı
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde kayalıklara sıkışan yavru köpek, itfaiye ekipleri tarafında kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Haliliye ilçesine bağlı kırsal Süleymaniye Mahallesi'nde yaşandı. Kayalıklarda yavru köpeğin sesini duyan çevredeki vatandaşlar kendi imkanlarıyla köpeği sıkıştığı yerden çıkaramayınca, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden ekipler yarım saat süre çalışmayla köpeği sıkıştığı yerden kurtardı. Sağlığı yerinde olan köpek doğaya salındı. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Haliliye, İtfaiye, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
15:15 Sultanbeyli'de inşaatta göçük: 1 işçiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor
15:12 Kamyonetin takla attığı kazadan yaralı kurtuldular
15:11 Pakistan'da sel: 7 ölü, 11 yaralı
15:11 Düğünde silahla yaralama olayıyla ilgili bir kişi gözaltına alındı
15:08 Sultanbeyli'de inşaatta göçük
15:07 Otomobil pastaneye daldı: 6 yaralı
15:06 Ankara'daki kazada hayatını kaybedenler son yolculuğuna uğurlandı