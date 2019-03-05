Kayalıklarda 2 Gündür Mahsur Kalan Keçiyi Afad Kurtardı

Kaynak: DHA

TOKAT'ta kayalıklarda 2 gündür mahsur kalan keçi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kurtarıldı.Merkeze bağlı Küçükbağlar köyünde hayvancılık yapan Mehmet Mine'nin keçilerinden biri 2 gün önce köy yakınlarında bulunan Kale mevkisinde otlarken yaklaşık 100 metre yükseklikteki kayalıklarda mahsur kaldı. Mine, çıktığı yerden 2 gün boyunca inemeyen keçisi için, AFAD ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine giden AFAD ekipleri, keçiyi kurtarmak için çalışma başlattı. Ekipler, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla keçiyi bağladıkları halatla kurtardı. Kurtarılan keçi, sahibi Mehmet Mine'ye teslim edildi.- Tokat