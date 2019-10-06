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Kayalıklarda mahsur kalan balıkçılar kurtarıldı

Kırklareli'nde teknelerinin karaya oturması sonucu kayalıklarda mahsur kalan 5 balıkçı kurtarıldı.

06.10.2019 16:36Kayalıklarda mahsur kalan balıkçılar kurtarıldı
Kırklareli'nde teknelerinin karaya oturması sonucu kayalıklarda mahsur kalan 5 balıkçı kurtarıldı.
Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinden akşam saatlerinde avlanmak için denize açılan Metin (37) ve Arda Ertekin (12), Nadir (35) ve Ayberk Özer (14) ile Erdoğan Koç (40) fırtınaya yakalandı.
Sirkeçatağı mevkisinde savrulan tekneleri kayalıklara çarpan balıkçılar, kayalığın üzerine çıktı. İhbarın ardından harekete geçen AFAD ve jandarma ekipleri, fırtına nedeniyle bölgeye ulaşamadı.
Sabah saatlerinde Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgeye hareket etti. Ekipler, dalgalı denizde zorlu koşullara rağmen zodyak botla balıkçılara ulaştı. Kurtarılan balıkçılar, bölgeye çağrılan başka bir balıkçı teknesiyle limana getirildi.
Karaya çıkarılan balıkçılar, limanda bekleyen ambulanslarda sağlık kontrolünden geçirildi. Durumları iyi olan balıkçılar, AFAD, Sahil Güvenlik ve jandarma ekipleri ile kendilerine yardımcı olan balıkçılara teşekkür etti.
Nadir Özer, AA muhabirine, gece 22.00'de balık avlamak için denize açıldıklarını ancak fırtına ve dalgalar nedeniyle teknelerinin sürüklenerek kayalıklara vurduğunu söyledi.
Çok korktuklarını, ısınmak için ateş yaktıklarını ifade eden Özer, kurtarıldıkları için mutlu olduklarını belirtti.

Kırklareli, Jandarma, AFAD, Güncel

Kaynak: AA

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