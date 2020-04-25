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Kayalıklarda mahsur kalan Bülent'i itfaiye kurtardı

Kayalıklarda mahsur kalan Bülent'i itfaiye kurtardıVAN'ın Muradiye ilçesinde arkadaşlarıyla oyun oynarken çıktığı kayalıklarda mahsur kalan 6 yaşındaki Bülent Tavukçu, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

25.04.2020 12:00 | Son Güncelleme: 25.04.2020 12:02
Kayalıklarda mahsur kalan Bülent'i itfaiye kurtardı
VAN'ın Muradiye ilçesinde arkadaşlarıyla oyun oynarken çıktığı kayalıklarda mahsur kalan 6 yaşındaki Bülent Tavukçu, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Muradiye ilçesi Şehit Mehmet Bey Mahallesi Koruk Deresi mevkiinde arkadaşlarıyla oyun oynayan Bülent Tavukçu, çıktığı kayalıklardan inemedi. Bunun üzerine arkadaşları, ailesine haber verdi. Ailesi de itfaiyeden yardım istedi. Kısa sürede bölgeye gelen Büyükşehir Belediyesi Muradiye İlçe İtfaiye amirliği ekipleri, Tavukçu'ya ulaşabilmek için kayalıklara tırmandı. Sarp bir bölgede kalan Tavukçu, halat ve kanca kullanılarak yaklaşık yarım saatlik çalışmayla bulunduğu yerden kurtarıldı. Bülent Tavukçu, mahallelinin alkışları arasında babası Cahit Tavukçu'ya teslim edildi. Kayalıklarda mahsur kalan Bülent’i itfaiye kurtardı

Kaynak: DHA

Etiketler: Muradiye, İtfaiye, Güncel , Haber
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