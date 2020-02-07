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Kayalıklarda mahsur kalan gebe keçi 15 gün sonra kurtarıldı

Balıkesir'in Havran ilçesinde, yaklaşık iki haftadır kayalıklarda kurtarılmayı bekleyen gebe keçinin imdadına itfaiye yetişti.

07.02.2020 17:30 | Son Güncelleme: 07.02.2020 18:24Kayalıklarda mahsur kalan gebe keçi 15 gün sonra kurtarıldı
'in ilçesinde, yaklaşık iki haftadır kayalıklarda kurtarılmayı bekleyen gebe keçinin imdadına itfaiye yetişti.
Kırsal Çakmak Mahallesi'ndeki Domuz Uçan Kayalıkları mevkisinde mahsur kalan keçiyi 15 gün kendi imkanlarıyla kurtarmaya çalışan sahibi Murat Anılan, başarılı olamayınca itfaiyeden yardım istedi.
Küçükbaş hayvanı kurtarmak için Edremit İtfaiyesi Grup Amirliği bünyesindeki Arama Kurtarma Timi, kayalıklardan yaklaşık 200 metre aşağıdaki noktaya halatlar yardımıyla indi.
Yaklaşık 5 saat süren çalışma sonunda gebe olduğu öğrenilen keçi, kurtarılarak, sahibi Anılan'a teslim edildi.
Anılan, birlikte hatıra fotoğrafı çektirdiği ekibe teşekkür etti.

Balıkesir, İtfaiye, Havran, Güncel

Kaynak: AA

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