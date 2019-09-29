Haberler » Güncel » Haber

Kayalıklarda mahsur kalan iki kişi kurtarıldı

Adana'nın Pozantı ilçesinde çıktıkları kayalıklarda mahsur kalan iki kişi, AFAD ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

29.09.2019 20:58Kayalıklarda mahsur kalan iki kişi kurtarıldı
Adana'nın Pozantı ilçesinde çıktıkları kayalıklarda mahsur kalan iki kişi, AFAD ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Şekerpınarı mevkisinde, mermer sahası için araştırma yaptıklarını belirten İ.A ve S.D, tırmandıkları kayalık bölgeden inemeyince polisi arayarak yardım istedi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin bilgi vermesi üzerine bölgeye gelen Niğde AFAD'a bağlı kurtarma ekibi, iki kişiyi bir saatlik çalışma sonucu bulundukları yerden indirdi.
Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen İ.A ve S.D, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Pozantı, Adana, AFAD, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
01:32 Düzce'de şüpheli ölüm
01:24 Aydın'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
01:11 "Onlar PKK'nın siyasi uzantısıdır"
01:00 Burkina Faso'da çifte saldırı: 10 ölü
00:57 Alkollü sürücü polisten kaçarken kaza yaptı
00:56 Cezayir'de ordu cumhurbaşkanlığı seçimlerinde tarafsız kalacak
00:55 Anadolu Otoyolu'nda tır yangını