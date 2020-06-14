Kayalıklarda mahsur kalan tatilciyi itfaiye ekipleri kurtardı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde denize atlamak için çıktığı kayalıklarda mahsur kalan bir kişi, itfaiye ekipleri tarafından indirildi.

14.06.2020 23:09 | Son Güncelleme: 14.06.2020 23:37
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde denize atlamak için çıktığı kayalıklarda mahsur kalan bir kişi, itfaiye ekipleri tarafından indirildi.
Gazipaşa ilçesi Güney Mahallesi'ndeki Kral Koyu'na arkadaşlarıyla yüzmeye giden Tolga K, denize atlamak için yaklaşık 50 metre yükseklikteki kayalıklara tırmandı.
Kayalıkların yüksekliğini görünce denize atlamaktan vazgeçen tatilci, dik kayalıklardan aşağıya inemedi. Düşme tehlikesi geçiren tatilciye, görüntü çekerken rastgele fark eden Abdullah Mutlu (45) ve İlhan Bozkurt (49) yardım etti.
Bozkurt, telefon çekmeyen bölgedeki en yakın köye giderek ip buldu. Burada itfaiye ve jandarma ekiplerine haber veren Bozkurt, daha sonra ipi aşağıya sarkıtarak kayalıklarda güçlükle duran Tolga K'ye uzattı.
Yaklaşık bir saatlik sürenin ardından ipe tutunan genç tatilci, olay yerine gelen Gazipaşa itfaiye ekiplerinin iki saat süren çalışması sonucunda beline ip bağlanılarak aşağı indirildi.
Tatilci Tolga K, kurtarıldıktan sonra görevlilerden özür diledi ve kendisine yardım edenlere teşekkür etti. Kayalıklarda mahsur kalan tatilciyi itfaiye ekipleri kurtardı

Kaynak: AA

Etiketler: Gazipaşa, Antalya, İtfaiye, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

HDP’nin yürüyüş çağrısı üzerine giriş-çıkışların sınırlandırıldığı il sayısı 10’a yükseldi Haber
HDP'nin yürüyüş çağrısı üzerine giriş-çıkışların sınırlandırıldığı il sayısı 10'a yükseldi
Polisler, cinsel içerikli film çekilirken stüdyoyu bastı Haber
Polisler, cinsel içerikli film çekilirken stüdyoyu bastı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Yoğun bakıma ve solunum cihazına ihtiyaç artıyor, hedeften uzaklaşıyoruz Haber
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Yoğun bakıma ve solunum cihazına ihtiyaç artıyor, hedeften uzaklaşıyoruz
Normalleşmeyle beraber Diyarbakır’da 450 vaka görüldü, 650 kişi ise karantinada Haber
Normalleşmeyle beraber Diyarbakır'da 450 vaka görüldü, 650 kişi ise karantinada
Talihsiz Mehmetçik! Nöbet tutarken önce silahı çalındı ardından darbedildi Haber
Talihsiz Mehmetçik! Nöbet tutarken önce silahı çalındı ardından darbedildi
Memura ve emekliye zam geliyor! İşte Temmuz’da yapılacak zam miktarları Haber
Memura ve emekliye zam geliyor! İşte Temmuz'da yapılacak zam miktarları
Koronavirüsü yenip taburcu olmuştu! Gelen fatura isyan ettirdi: Keşke kurtulmasaydım Haber
Koronavirüsü yenip taburcu olmuştu! Gelen fatura isyan ettirdi: Keşke kurtulmasaydım
Bingöl’de meydana gelen deprem sonrası çekilen fotoğraf yürekleri sızlattı Haber
Bingöl'de meydana gelen deprem sonrası çekilen fotoğraf yürekleri sızlattı
Haberler››Güncel››Kayalıklarda mahsur kalan tatilciyi itfaiye ekipleri kurtardı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

23:57: Silivri'deki motosiklet kazasında 2 kişi öldü - Haber 23:57: Yurt dışında mahsur kalan Sudanlıların ülkelerine dönüşleri başladı - Haber 23:57: Son dakika haberi: Depremden etkilenen Elmalı köyüne sıcak yemek ulaştırıldı - Haber 23:57: Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremde şehit olan güvenlik korucusunun ailesine başsağlığı diledi - Haber 23:55: Seyir halindeyken yanmaya başlayan otomobil kullanılamaz hale geldi - Haber 23:20: Prof. Dr. Şükrü Ersoy: Bingöl depreminin Marmara'yı etkilemesi mümkün değil - Haber 23:05: Maskeli ve sosyal mesafeli deniz keyfi renkli görüntülere sahne oldu - Haber 21:27: HDP'nin yürüyüş çağrısı üzerine giriş-çıkışların sınırlandırıldığı il sayısı 10'a yükseldi - Haber 15:53: Talihsiz Mehmetçik! Nöbet tutarken önce silahı çalındı ardından darbedildi - Haber 17:43: Polisler, cinsel içerikli film çekilirken stüdyoyu bastı - Haberler