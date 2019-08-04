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Kayalıklarda sıkışan köpeği vatandaş böyle kurtarıldı

Kayalıklarda sıkışan köpeği vatandaş böyle kurtarıldı -Sıkışan köpeği kürekle kurtardıHAKKARİ - Hakkari'nin Geçitli köyünde aşırı sıcaklardan korunmak için kayalıkların arasına giren ve burada mahsur kalan bir köpek duyarlı vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

04.08.2019 08:58
Kayalıklarda sıkışan köpeği vatandaş böyle kurtarıldı
Kayalıklarda sıkışan köpeği vatandaş böyle kurtarıldı
-Sıkışan köpeği kürekle kurtardı
HAKKARİ - Hakkari'nin Geçitli köyünde aşırı sıcaklardan korunmak için kayalıkların arasına giren ve burada mahsur kalan bir köpek duyarlı vatandaşlar tarafından kurtarıldı.
Geçitli köyünde serinlemek için girdiği kayalıkların arasında sıkışan köpek, bölgede yıllardır ticaretle uğraşan duyarlı esnaflardan Hasan Tekin ve Bayram Tekin'in dikkatinden kaçmadı. Hemen köye giderek kürek getiren esnaflar, köpeği sıkıştığı kayaların etrafını kazarak yara almadan kurtarmayı başardı. Sıkıştığı taşların arasından kurtulan köpek, koşarak bölgeden uzaklaştı.

Hakkari, Geçitli, Yerel

Kaynak: İHA

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