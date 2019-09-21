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Kayalıklardan denize düşen kişiyi balık tutan vatandaşlar kurtardı

SAMSUN'da, sahil kenarında kayalıkların üzerinde yürürken dengesini kaybederek denize düşen Ömer T., balık tutan vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

21.09.2019 20:53Kayalıklardan denize düşen kişiyi balık tutan vatandaşlar kurtardı
SAMSUN'da, sahil kenarında kayalıkların üzerinde yürürken dengesini kaybederek denize düşen Ömer T., balık tutan vatandaşlar tarafından kurtarıldı.
Olay, akşam saatlerinde İlkadım ilçesi Sevgi Parkı mevkiinde meydana geldi. Ömer. T., iddiaya göre sahilde kayalıkların üzerinde yürürken dengesini kaybederek denize düştü. Çevrede balık tutan vatandaşlar durumu fark ederek Ömer T.'nin yardımına koştu. Suda çırpınan Ömer T., çevredekilerin yardımıyla kurtarılarak kıyıya çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahale sonrasında Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ömer T., tedaviye alındı.



İlkadım, Güncel

Kaynak: DHA

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