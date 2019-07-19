Haberler» Güncel» Haber

Kayalıklardan denize düşen kızı vatandaşlar kurtardı

Samsun'da kayalıklardan denize düşen 14 yaşındaki kız çocuğunu vatandaşlar kurtardı.

19.07.2019 19:15
Samsun'da kayalıklardan denize düşen 14 yaşındaki kız çocuğunu vatandaşlar kurtardı.
Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Sanayi Rıhtımı yakınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 14 yaşındaki N.A. adlı kız çocuğu sahilde dolaşırken kayalıklar üzerinden denize düştü. Boğulmak üzere olan kızı fark eden vatandaşlar denize atlayarak onu ölümden kurtardı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan N.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. N.A., sahilde gezerken kayalıklar üzerinden denize düştüğünü söyledi.
Polis yaptığı araştırma sonucu N.A.'nın ailesinin kayıp olduğuna dair polise başvuruda bulunduğunu tespit etti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Boğulmak üzere olan kızı kurtaran Aykut Katırcı, "Biz burada midye çıkartıyorduk. Denize baktığımızda kız boğuluyordu. Koştuk hemen denize atladık ve onu çıkardık. Çıkardığımızda baygındı. Sonra ambulans geldi. Aldı götürdü" dedi.
(Muhammer Ay-Barış Gök/İHA) Kayalıklardan denize düşen kızı vatandaşlar kurtardı
Kaynak: İHA
İlkadım, Samsun, Güncel

Son Dakika Haberleri
21:04   Yaylada hayvan otlatırken kaybolan çocuk bulundu
21:02   Pençe-2 Harekatı'nda şehit olan askerin naaşı Konya'ya getirildi
21:02   Didim'de 39 düzensiz göçmen yakalandı
21:00   Bakan Turan'dan AK Parti'ye ziyaret
20:59   Bahçecik mahallesinde asfalt çalışması yapıldı
20:59   Kaçak içki üretilen çiftliğe 'drone' destekli operasyon
20:59   Hatay'da dinamitle balık avlayanlar kameraya yakalandı