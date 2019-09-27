Haberler » 3. Sayfa » Haber

Kayalıklardan düşen 9 yaşındaki çocuk öldü

Siirt'te kayalıklardan düşen 9 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

27.09.2019 22:30Kayalıklardan düşen 9 yaşındaki çocuk öldü
Siirt'te kayalıklardan düşen 9 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre olay, Pervari ilçesine bağlı Dolusalkım köyünde meydana geldi. Şifa Akburak (9), evlerinin yanında bulunan kayalıklardan dengesini kaybederek düştü. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri durumu ağır olan çocuğa ilk müdahaleyi yaptı. Şırnak 23. Sınır Tümen Komutanlığından havalanan helikopter yaralı çocuğu alarak Siirt 3'üncü Komando Tugay Komutanlığına iniş yaptı. Pistte bekleyen ambulansla Siirt Devlet Hastanesine götürülen çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. - SİİRT

Pervari, Siirt, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
02:06 İzmir'de silahlı kavga: 2 yaralı
01:59 İçişleri Bakanlığı: "Siirt Eruh kırsalında, Jandarma Komando ve JÖH timlerince gerçekleştirilen...
01:47 Kocaeli'de fabrikadan sızan gazlar D-100'ü trafiğe kapattı
01:33 Raflardan düşen tabaklardan masanın altına sığınarak böyle kurtuldu
01:32 İzmir'de 53 kaçak göçmen yakalandı
01:23 Camiden hırsızlık kamerada
01:17 Çifteler katliamında 4 sanığa 3'er kez müebbet ve yağma suçundan 14'er yıl hapis