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Kayalıklardan düşen çoban askeri helikopterle kurtarıldı

Kayalıklardan düşen çoban askeri helikopterle kurtarıldı SİİRT - Siirt'te hayvanlarını otlatmak için çıktığı yaylada kayalıklardan düşerek yaralanan çoban, askeri helikopterle kurtarıldı.

22.08.2019 22:43
Kayalıklardan düşen çoban askeri helikopterle kurtarıldı
Kayalıklardan düşen çoban askeri helikopterle kurtarıldı SİİRT - Siirt'te hayvanlarını otlatmak için çıktığı yaylada kayalıklardan düşerek yaralanan çoban, askeri helikopterle kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre olay, Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Elmadalı köyünde meydana geldi. Hayvanlarını otlattığı sırada kayalıklardan düşen 24 yaşındaki İbrahim Ayseli yaralandı. Yakınlarının haber vermesiyle olay yerine gelen Siirt İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı askeri helikopter yaralı çoban için havalandı. Helikopterle alınan çoban Siirt 3. Komando Tugayında bekleyen ambulansla, Siirt Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kayalıklardan düşen çoban askeri helikopterle kurtarıldı

Şirvan, Siirt, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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