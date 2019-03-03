Kayalıklardan Düşen Çobanın Kurtarılması

Antalya
'nın Manavgat
ilçesinde keçileri otlatırken kayalıklardan düşen çobanın kurtarılma anına ait görüntüleri ortaya çıktı. Çaltepe
Mahallesi'nde keçilerini otlatan Hasan Belkız
, 1 Mart'ta ayağının kayması sonucu 5 metrelik kayalıklardan düşünce, itfaiye, 112 Acil Servis
ekibi, UMKE ve AFAD
ekipleri sevk edildi. Belkız'ın halat yardımıyla kurtarılma anları UMKE tarafından görüntülendi.
Görüntülerde, vücudunda kırıklar bulunan Belkız'ın, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından halatlar yardımıyla sarp kayalıklardan yukarıya taşındığı yer alıyor.
Belkız'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Manavgat, Antalya, Belkız, Güncel
Kaynak: AA