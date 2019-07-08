08.07.2019 08:50
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Kayalıklardan düşen çocuk hayatını kaybetti

Kayalıklardan düşen çocuk hayatını kaybetti

Sinop'ta kayalıklardan düşen bir çocuk hayatını kaybetti.

Sinop'ta kayalıklardan düşen bir çocuk hayatını kaybetti.

Olay, Sinop'un Akbaş Köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 15 yaşındaki Furkan Diri, pazar günü sabah saatlerinde inekleri otlatmak için araziye çıkardı. Ancak ineklerden bir tanesi kayalıklara yöneldi. Çocuk ineği kayalıklardan çıkarmak isterken inekle beraber kayalıklardan aşağı yuvarlandı. Olayda çocuk feci şekilde can verdi. Arama çalışması başlatılan çocuğun cesedi saat 18.00 sıralarında köylüler tarafından bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - SİNOP
Kaynak: İHA
Sabah, Sinop, 3. Sayfa

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