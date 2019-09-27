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Kayalıklardan düşen çocuk hayatını kaybetti

Siirt'in Pervari ilçesinde, kayalıklardan düşen çocuk hayatını kaybetti.

27.09.2019 23:17
Siirt'in Pervari ilçesinde, kayalıklardan düşen çocuk hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Dolusalkım köyünde yaşayan 9 yaşındaki Şifa Akburak, evlerinin yakınındaki kayalıklardan geçerken dengesini kaybederek düştü.
Ağır yaralanan Akburak, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İl Jandarma Komutanlığının talebi üzerine Şırnak 23. Sınır Tümen Komutanlığından havalanan helikopter ile Siirt 3. Komando Tugay Komutanlığına getirildi.
Siirt Devlet Hastanesine kaldırılan Akburak, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Kayalıklardan düşen çocuk hayatını kaybetti

Pervari, Siirt, Güncel

Kaynak: AA

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