25.06.2019 16:35
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Kayalıklardan düşen genç hayatını kaybetti

Kayalıklardan düşen genç hayatını kaybetti

Diyarbakır'ın Kulp ilçesi Hamzalı Mahallesi kırsalında kayalıklardan düşen 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Diyarbakır 'ın Kulp ilçesi Hamzalı Mahallesi kırsalında kayalıklardan düşen 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Olay dün akşam saatlerinde Hamzalı Mahallesi'ne bağlı Yolçatı mezrası kırsalında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, hayvanlarını barınağa yerleştirdikten sonra dönüş yoluna geçen 18 yaşındaki Metin Çiçek , kayalıklardan düştü. Yakınlarının yardımıyla düştüğü yerden çıkarılıp hastaneye taşınan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Talihsiz gencin cansız bedeni, Diyarbakır'da yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi.

Talihsiz gencin cenazesi toprağa verilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR
Kaynak: İHA
Yolçatı , Kulp , Diyarbakır , Hamzalı , 3. Sayfa

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