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Kayalıklardan düşen ineği itfaiye kurtardı

Van'ın Muradiye ilçesinde kayalıklardan düşerek ayağını kıran inek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

18.12.2019 22:59 | Son Güncelleme: 18.12.2019 23:04Kayalıklardan düşen ineği itfaiye kurtardı
'ın ilçesinde kayalıklardan düşerek ayağını kıran inek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Muradiye ilçesine bağlı Devetaş Mahallesinde meydana geldi. Kayalıklardan bir ineğin düştüğü ve ayağını kırdığı ihbarı alan Van Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlığı'na bağlı Muradiye Grup Amirliği ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekipler, Muradiye Belediye'ne ait iş makinesinin de yardımı ile yaklaşık 1 saatlik çalıma sonucu inek, düşüp mahsur kaldığı yerden kurtarılıp sahibine teslim edildi. - VAN

Muradiye, İtfaiye, Van, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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