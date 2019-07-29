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Kayalıklardan düşen kadın yaralandı

Fethiye ilçesindeki Kabak Koyu'nda kayalıklardan düşen kişi yaralandı.

29.07.2019 15:29
Kayalıklardan düşen kadın yaralandı
Fethiye ilçesindeki Kabak Koyu'nda kayalıklardan düşen kişi yaralandı.
İzmir'den ilçeye tatile gelen Müge Örgün (41), Faralya Mahallesi'ndeki Kabak Koyu'nda yürüyüşe çıktı. Örgün'ün koydaki şelale bölgesinde yaklaşık 30 metre yüksekliğindeki kayalıklardan düştüğünü görenler, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.
Bölgeye sevk edilen Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi tarafından sedyeye alınan Örgün, yaklaşık bir saatlik taşımanın ardından ambulansa ulaştırıldı.
Fethiye Devlet Hastanesine kaldırılan Örgün'ün vücudunun çeşitli yerlerinde kırık olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Fethiye, İzmir, Güncel

Kaynak: AA

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